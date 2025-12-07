চাবস্ক্ৰাইব কৰক

শোণিতপুৰৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত মানশিৰি ৰজগড়ৰ কাচেম আলী নামৰ এজন লোক ।

Asomiya Pratidin
  • শোণিতপুৰৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা
  • দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন বাইক আৰোহী
  • মানশিৰি ৰঙাজান পথত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো
  • তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত কাচেম আলী নামৰ এজন লোক
  • ঘটনাস্থলীত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত
