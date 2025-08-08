চাবস্ক্ৰাইব কৰক

'সোণালিকা'ৰ অভিলেখঃ চাৰিমাহত ৫৩,৭৭২খন ট্ৰেক্টৰ বিক্ৰী...

ট্ৰেক্টৰ বিক্ৰীৰে একপ্ৰকাৰৰ অভিলেখ ৰচিলে সোণালিকাই। সোণালিকা ট্ৰেক্টৰছে বৃহস্পতিবাৰে সদৰি কৰে যে,  ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে সামগ্ৰিকভাৱে ৫৩,৭৭২ ইউনিট ট্ৰেক্টৰৰ বিক্ৰী হৈছে।

Asomiya Pratidin
ইয়াৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে মাত্ৰ চাৰি মাহৰ ভিতৰতে ৫০ হাজাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতৰ শীৰ্ষ ট্ৰেক্টৰ ৰপ্তানি ব্ৰেণ্ড হিচাপে নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰিছে।  প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, অভিলেখ বিক্ৰীয়ে ঘৰুৱা চাহিদা শক্তিশালী আৰু আঞ্চলিক কৃষিৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি উন্নত যান্ত্ৰিকীকৰণ সমাধান প্ৰদানৰ ওপৰত কোম্পানীটোৱে অবিৰত মনোনিৱেশক প্ৰতিফলিত কৰে ।

সোণালীকাৰ সংহত ট্ৰেক্টৰ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত প্ৰতি দুমিনিটৰ মূৰে মূৰে এখন গধুৰ ট্ৰেক্টৰ উৎপাদন কৰা হয়। প্ৰায় সকলো উপাদান — ইন্ধন-দক্ষ ইঞ্জিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নত হাইড্ৰলিকলৈকে — গুণগত মান আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰা হয়।়

সোণালিকাই উৎসৱৰ বতৰৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে নিজৰ বিস্তৃত প্যান-ইণ্ডিয়া চেনেল অংশীদাৰ নেটৱৰ্কৰ সহায় লৈছে, কেৱল মেচিনেই নহয়, ই ‘কৃষকৰ আনন্দ’ বুলি কোৱা বস্তুটোও যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। কোম্পানীটোৱে উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতা সক্ষম কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে আৰু ভাৰতীয় কৃষি আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব অব্যাহত ৰাখিছে।
অসম