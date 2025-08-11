চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ডবকাত দুৰ্বৃত্তই কাটিলে ৬জোপা চেগুন গছ

ডবকা বনাঞ্চলত দেওবাৰ নিশা দুৰ্বৃত্তই মূল্যবান চেগুন গছ কটাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
cxcxcxcxc

ডিজিটেল সংবাদ, ডবকাঃ ডবকা বনাঞ্চলত দেওবাৰ নিশা দুৰ্বৃত্তই মূল্যবান চেগুন গছ কটাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পুৱাৰ ভাগত বন বিভাগৰ অভিযানত ৬জোপাকৈ মূল্যবান চেগুন গছ কাটি থৈ যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়।

Advertisment

স্থানীয় সূত্রৰ মতে, অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তই ৰাতিৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ গছবোৰ কাটি থৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে, ডবকা বুঢ়ীগংগা চুইচগেটৰ ওপৰৰ ফালে প্ৰায় ৫-৬ বছৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। পুনৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাত বনাঞ্চল সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰী বিভাগৰ কার্যকাৰিতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। 

আনহাতে, ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই বন বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গছবোৰ জব্দ কৰে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে দোষীক অচিৰেই কৰায়ক্ত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। 

বন বিভাগ ডবকা