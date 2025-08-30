চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সূদীৰ্ঘ ২২ দিনৰ মূৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কুখ্যাত তেল চোৰ জেলিল আলী

মৰাণ টিংৰাইত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত তেল চোৰটোক পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জয়সাগৰ আৰক্ষী । 

ডিজিটেল সংবাদ, শিৱসাগৰঃ সূদীৰ্ঘ ২২ দিনৰ মূৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কুখ্যাত তেল চোৰ জেলিল আলী। মৰাণ টিংৰাইত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত তেল চোৰটোক পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জয়সাগৰ আৰক্ষী । 

যোৱা ৯ আগষ্টৰ পৰা আত্মগোপন কৰি আছিল জেলিল আলীয়ে। ইফালে বৰ্তমানেও পলাতক তেল চোৰটোৰ ককায়েক আবুল আলী। উল্লেখযোগ্য যে, ৯ আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বগীদ'ল সিংহদ্বাৰস্থিত চোৰাং তেলৰ ঘাটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। এই  বিস্ফোৰণৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল দুই তেল চোৰৰ নাম। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা সিংহদ্বাৰত চোৰাং তেলৰ ঘাটি স্থাপনেৰে ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছিল জেলিল-আবুল ভাতৃদ্বয়ে ।

