চৰাইদেউত চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ

আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ কৰি তেখেতৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন দল- সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে

ডিজিটেল সংবাদ, চৰাইদেউঃ  ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অসম দিৱস উদযাপন কৰে ৷ আহোমৰ ৬০০ শ বছৰীয়া গৌৰৱোজ্জল ইতিহাসক উজ্বলাই তোলা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদামত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছু চুকাফা আঞ্চলিক সমিতিয়ে  বৰ অসম গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চুকাফাক স্মৰণ কৰি  অসম দিৱস উদযাপন কৰে ৷

পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীৰে  অসম দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে ৷ পতাকা উত্তোলন কৰে পৱিত্ৰ গগৈয়ে, মৈদাম তৰ্পণ, টাই পৰম্পৰা ৰীতিনীতিয়ে বান-ফি  আৰু চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি মাল্যাৰ্পণ কৰে ৷

ইফালে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ কৰি তেখেতৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন দল- সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷

চৰাইদেউ