New Update
- জুবিনৰ অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত SITৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ সংবাদমেল
- ১৮/২০২৫ নম্বৰ গোচৰত SIT-এ আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰে আদালতত
- সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৩ (৬/৭/৮)নং ধাৰাত গোচৰ
- ৬১(২), ১০৩ (১), ৩১৬ (৫) ধাৰা সংযোজন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে
- শ্যামকানুৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৩, ৬১, ১০৩, ৩০৮, ৩১৮, ২৩৮নং ধাৰাত গোচৰ
- শেখৰজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৩, ৬১, ১০৩, ৩১৮, ৩১৬নং ধাৰাত গোচৰ
- PSO নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৬১, ৩১৬ (৫)নং ধাৰাত গোচৰ
- PSO পৰেশ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে ৬১ (২), ৩১৬ (৫)নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু
- সন্দীপন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ১০৫নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু
- অমৃতপ্রভাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰা আৰোপ
- মূল অভিযোগনামাত আছে ২৫০০ পৃষ্ঠা
- সংলগ্ন নথিৰ সৈতে অভিযোগনামাৰ সংখ্যা ১২হাজাৰ পৃষ্ঠা