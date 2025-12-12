চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিনৰ অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত SITৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ সংবাদমেল

জুবিনৰ অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত SITৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ সংবাদমেল। ১৮/২০২৫ নম্বৰ গোচৰত SIT-এ আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰে আদালতত।

  • জুবিনৰ অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত SITৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ সংবাদমেল
  • ১৮/২০২৫ নম্বৰ গোচৰত SIT-এ আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰে আদালতত
  • সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৩ (৬/৭/৮)নং ধাৰাত গোচৰ
  • ৬১(২), ১০৩ (১), ৩১৬ (৫) ধাৰা সংযোজন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে
  • শ্যামকানুৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৩, ৬১, ১০৩, ৩০৮, ৩১৮, ২৩৮নং ধাৰাত গোচৰ
  • শেখৰজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৩, ৬১, ১০৩, ৩১৮, ৩১৬নং ধাৰাত গোচৰ
  • PSO নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ৬১, ৩১৬ (৫)নং ধাৰাত গোচৰ
  • PSO পৰেশ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে ৬১ (২), ৩১৬ (৫)নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু
  • সন্দীপন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ ১০৫নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু
  • অমৃতপ্রভাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰা আৰোপ
  • মূল অভিযোগনামাত আছে ২৫০০ পৃষ্ঠা
  • সংলগ্ন নথিৰ সৈতে অভিযোগনামাৰ সংখ্যা ১২হাজাৰ পৃষ্ঠা
