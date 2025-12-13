শ্যামকানুৰ নিৰ্দেশত ওৰে নিশা জুবিনক কৰোৱা হৈছিল মদ্যপান

New Update
- SITৰ অভিযোগনামাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য
- ৭৫মিনিট ধৰি সমুদ্র তীৰত চিকিৎসাৰ অবিহনে পৰি আছিল জুবিন গাৰ্গ
- ডেৰ ঘণ্টা পিছতহে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল
- সাগৰত ডুব যোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতো চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল
- ফিটনেছ প্রমাণ পত্র নোহোৱাকৈয়ে ছিংগাপুৰলৈ নিয়া হৈছিল জুবিন গাৰ্গক
- শ্যামকানু মহন্তৰ নিৰ্দেশতে ওৰে নিশা মদ্যপান কৰোৱা হৈছিল জুবিনক
- অমৃতপ্রভা মহন্তৰ হাতত শ্যামকানুৱে তুলি দিছিল সুৰাৰ বটল
- জুবিনক শেষ কৰি মুনাফা আদায়ৰ চেষ্টা চলাইছিল সিদ্ধাৰ্থই
- নিৰাপত্তা, চিকিৎসাা সকলো ক্ষেত্রতে হেমাহি কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই
- হোটেল হেৰিটেজ, মহাবীৰ একুৱাতো সিদ্ধাৰ্থই জুবিনৰ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল