শ্যামকানুৰ নিৰ্দেশত ওৰে নিশা জুবিনক কৰোৱা হৈছিল মদ্যপান

SITৰ অভিযোগনামাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। ৭৫মিনিট ধৰি সমুদ্র তীৰত চিকিৎসাৰ অবিহনে পৰি আছিল জুবিন গাৰ্গ। ডেৰ ঘণ্টা পিছতহে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল।

Asomiya Pratidin
  • SITৰ অভিযোগনামাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য 
  • ৭৫মিনিট ধৰি সমুদ্র তীৰত চিকিৎসাৰ অবিহনে পৰি আছিল জুবিন গাৰ্গ
  • ডেৰ ঘণ্টা পিছতহে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল
  • সাগৰত ডুব যোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতো চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল
  • ফিটনেছ প্রমাণ পত্র নোহোৱাকৈয়ে ছিংগাপুৰলৈ নিয়া হৈছিল জুবিন গাৰ্গক
  • শ্যামকানু মহন্তৰ নিৰ্দেশতে ওৰে নিশা মদ্যপান কৰোৱা হৈছিল জুবিনক
  • অমৃতপ্রভা মহন্তৰ হাতত শ্যামকানুৱে তুলি দিছিল সুৰাৰ বটল
  • জুবিনক শেষ কৰি মুনাফা আদায়ৰ চেষ্টা চলাইছিল সিদ্ধাৰ্থই
  • নিৰাপত্তা, চিকিৎসাা সকলো ক্ষেত্রতে হেমাহি কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই
  • হোটেল হেৰিটেজ, মহাবীৰ একুৱাতো সিদ্ধাৰ্থই জুবিনৰ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল
