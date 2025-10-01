জালত পৰিল শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ, বুলেট প্রুফ বাহনত উঠাই চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ...

New Update
- অসম আৰক্ষীৰ জালত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা
- গীতানগৰ থানালৈ লৈ অনা হৈছে দুই অভিযুক্তক
- CJMৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হৈছে শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থক
- বিমান বন্দৰৰ পৰা গীতানগৰত থকা CJMৰ বাসগৃহলৈ অনা হৈছে
- দুৰ্গা পূজাৰ বাবে বন্ধ আছে আদালত
- সেইবাবেই CJMৰ বাসগৃহলৈ নিয়া হৈছে দুই অভিযুক্তক
- দিল্লী বিমান বন্দৰৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল শ্যামকানু মহন্তক
- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে নাম সাঙোৰ খাইছিল দুয়োজনৰ
- IX1197 নম্বৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানেৰে লৈ অনা হৈছিল অসমলৈ
- বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা
- আৰক্ষী, CRPF বাহিনীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত লৈ অনা হয় মহন্তক
- বুলেট প্রুফ বাহনত বিমান বন্দৰৰ পৰা উলিয়াই অনা হ’ব দুয়োজনক
- মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে ১৪দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুয়োকে।