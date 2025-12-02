চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসম

কাছাৰত ২৯ বস্তা আফু গুটি জব্দ

বালাচৰাৰ টোলগেটৰ ওচৰত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰ' পিক আপ ভেনৰ‌ পৰা ২৯ বস্তা আফু গুটি জব্দ কৰে ।

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰঃ  কাছাক আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ।  চোৰাং আফু গুটিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই চি আৰ পি আৰু কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ আফু গুটি জব্দ কৰে। 

গোপন তথ্যৰ‌ ভিত্তিত ১৫৫ নম্বৰ চি আৰ পি, উদাৰবন্দ আৰু বৰখলা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত শিলচৰ -হাফলং পথত জব্দ কৰে আফু গুটিখিনি। বালাচৰাৰ টোলগেটৰ ওচৰত তালাচী চলাই এখন বলেৰ' পিক আপ ভেনৰ‌ পৰা ২৯ বস্তা আফু গুটি জব্দ কৰে। আফু গুটি খিনিৰ ওজন প্ৰায় ৮ কুইন্টল আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য কেইবা লাখ টকা বুলি আৰক্ষী প্ৰকাশ কৰিছে। 

আফু গুটিখিনি মিজোৰামৰ ভাইৰেংটিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পথত জব্দ কৰে। কোনো বৈধ নথি-পত্ৰ অবিহনে সৰবৰাহ কৰা বাবে জব্দ কৰা হয় আফু গুটিখিনি। আফু গুটি সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ধলাই জামালপুৰৰ খাইৰুল ইছলাম লস্কৰ আৰু আছিফুৰ ৰহমান বৰভুঞাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। 

শিলচৰ