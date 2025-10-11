চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মনোমালিন্য হৈছিল জুবিন-সিদ্ধাৰ্থৰঃ প্ৰতিটো চক্ৰান্তত সিদ্ধাৰ্থক পূৰ্ণ সহযোগ শেখৰজ্যোতিৰ

  • জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মনোমালিন্য কথা স্বীকাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ
  • জুবিন গাৰ্গৰ অনিচ্ছাৰ পিছতো এদিনত দুটাকৈ অনুষ্ঠান ৰাখিছিল সিদ্ধাৰ্থে
  • বিগত দুটা বছৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছিল জুবিন-সিদ্ধাৰ্থৰ মাজত মনোমালিন্য
  • এছ আই টি ৰ জেৰাত স্বীকাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ
  • খাৰঘূলিৰ ঘৰ নির্মাণৰ সময়তো সিদ্ধাৰ্থই কৰিছিল ব্যাপক খেলিমেলি
  • গৰিমা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ অজ্ঞাতে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে বহুবাৰ তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ
  • জুবিনক টকা ঘটাৰ মাধ্যমৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থে
  • সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ প্ৰতিটো চক্ৰান্তত পূৰ্ণ সহযোগ আছিল শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ
  • শেখৰজ্যোতি আৰু সিদ্ধাৰ্থে পৰিকল্পিতভাৱে কৰিছিল সকলো কাম
  • অন্য লোক জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ উমান পালে আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল দুয়োৱে
  • দুই অভিযুক্তক মুখামুখিকৈ বহাই চলোৱা জেৰাত স্বীকাৰোক্তি সিদ্ধাৰ্থ-শেখৰৰ
জুবিন গাৰ্গ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী