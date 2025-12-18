শিৱসাগৰত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাঃ থিতাতে নিহত স্বামী-স্ত্ৰী, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা এটি দেৱশিশুৰ...

ডিজিটেল সংবাদ, শিৱসাগৰঃ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘন কূুঁৱলীৰ বাবে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এটা পৰিয়ালৰ দুজন সদস্যৰ ৷ আনহাতে, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এটি দেৱশিশুৰ ৷
পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰত এএছ০৪-এজে-৩৮৬৩ নম্বৰৰ হোণ্ডাই এস্কট্ৰাৰাৰে প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মৰাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় স্বামী বিপুল হাতীমূৰীয়া ( ৫২) আৰু স্ত্ৰী নমিতা শইকীয়া হাতীমূৰীয়া ( ৩৫) ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী বাকচু খেলুৱাৰ নিবাসী ৷
জানিব পৰা মতে, নলবাৰীত আত্মীয়ৰ সকামৰ পৰা উভতি অহাৰ পথতেই সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ বেতবাৰীৰ মৌবন নামৰ বেকাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল বিপুল হাতীমূৰীয়া ৷ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতেই বিপুল হাতীমূৰীয়া নিহত হয় ৷
আনহাতে, আহত নমিতা হাতীমূৰীয়াক নিকটৱৰ্তী শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷ ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়াৰ সময়ত চেপনতেই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মৃত্যু হয় নমিতা হাতীমূৰীয়াৰ ৷
ইফালে, সৌভাগ্যবশত মাতৃৰ কোলাত সোমাই থকাৰ বাবে দেৱ শিশু ৰিয়াঞ্চ হাতীমূৰীয়াৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। দুৰ্ঘটনাটোত হাতীমূৰীয়া দম্পত্তি উঠি অহা বাহন খনৰ চালক অৰুণ শীল গুৰুত্বৰভাৱে আহত হৈছে ৷ এই ঘটনাই সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাখনতেই গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷