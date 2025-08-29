চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিধায়িকাৰ চুপাৰিছত যুৱ কংগ্ৰেছীক শিক্ষক সজালে জিলা আয়ুক্তই...

এখন নিৰ্মাণ সমিতিৰ বাবে নগাঁৱৰ আয়ুক্তই এক অধিসূচনা জাৰি কৰে। পূৰ্বৰ আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ শ্বাহে স্বাক্ষৰ কৰা অধিসূচনা বৰ্তমান ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে জালিয়াতিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। 

ডিজিটেল সংবাদ,নগাঁও: বটদ্ৰৱা বিধান সভা সমষ্টিত চৰকাৰী ধনৰ লুন্ঠন। বিধায়িকা শিবামনি বৰাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰী ধন লুন্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি বিধায়িকা শিবামনি বৰাই আয়ুক্তৰ জৰিয়তে জালিয়াতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। 

বটদ্ৰবা বিধানসভা সমষ্টিত চৰকাৰে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত নামঘৰলৈ আগবঢ়োৱা ধন আত্মসাতৰ উদ্দেশ্যৰে বিধায়িকাৰ নেতৃত্বতে জালিয়াতি চলা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। অসম দৰ্শনৰ অধীনত নামঘৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা চৰকাৰী ধন ব্যৱহাৰৰ বাবে নীতি অনুসৰি এখন ৯ জনীয়া সমিতি গঠন কৰিব লাগে।

নিৰ্মাণ সমিতিত সভাপতি হিচাপে আছে শিক্ষক সমীৰ ৰায় চৌধুৰী। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, সমীৰক ৰজা গাঁও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে আয়ুক্তই চৰকাৰী অধিসূচনাত স্বাক্ষৰ কৰিছে। লগতে নিৰ্মাণ সমিতিত আছে কুলেন শইকীয়া, অভিজিৎ পৰাশৰ, অঞ্জলি দাস, ৰুদ্ৰ সিং দাস, মানু শইকীয়া, অনিল শইকীয়া, জীতেন শইকীয়া আদি। 

অভিযোগ মতে বিধায়িকাৰ নেতৃত্বত পূৰ্বৰ আয়ুক্তই এই নিৰ্মাণ সমিতিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। তাৰোপৰি ৰজাগাঁও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে জানিবলৈ দিয়া মতে এই সমিতিৰ সভাপতি সমীৰ ৰায় চৌধুৰী চৰকাৰী শিক্ষক নহয়। বিদ্যালয়ত সমীৰ ৰায় চৌধুৰী নামৰ কোনো শিক্ষক নাই। পূৰ্বতেই তেনে নামৰ কোনো শিক্ষকে কাম কৰা নাই বিদ্যালয়খনত ।

উল্লেখ্য যে, সমিতিখনত সমীৰ ৰায় চৌধুৰীক শিক্ষক হিচাপে দেখুৱাই নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আয়ুক্তই কিয় চৰকাৰী নথিত নথিভূক্ত কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। জানিব পৰা মতে নামঘৰৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ধন ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি জনক অধিক ক্ষমতা দিয়া হৈছে।

আদৰ্শ গাঁও নামঘৰৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ধন আত্মসাতৰ বাবে নকল শিক্ষক সমীৰ ৰায়ক সভাপতি কৰা হৈছিল নেকি এই লৈ বটদ্ৰবা বিধান সভা সমষ্টিত চৰ্চা চলিছে। নকল শিক্ষক সমীৰ ৰায় চৌধুৰীক শেহতীয়াকৈ দিয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু আই টি বিভাগৰ অধক্ষ্যৰ দায়িত্বও। জানিব পৰা মতে সমীৰ ৰায় চৌধুৰী বিধায়িকা শিবামনি বৰাৰ অতিকে ঘনিষ্ঠ সমষ্টিৰ যুৱ নেতা।

শিবামনি বৰা