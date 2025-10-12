চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কিতাপ পঢ়ি সময় কটাব বিচাৰিছে শ্যামকানু মহন্তই...

তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে পচন্দৰ কিতাপ। কিতাপ পঢ়ি সময় কটাব বিছাৰিছে সংস্কৃতিৰ দালালটোৱে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
500
  • প্ৰতি মূহুৰ্ততে মানসিক স্থিতি সলনি হৈছে দগাবাজ শ্যামকানু মহন্তৰ।
  • একপ্ৰকাৰ মানসিক স্থিতি হেৰুওৱাৰ দিশে শ্যামকানু মহন্ত।
  • শৰীৰ মৰ্দনৰ পিছত এইবাৰ লকআপতে কিতাপ বিচাৰি হায়ৰাণ হৈছে জাতিদ্ৰোহী শ্যামকানু।
  • তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে পচন্দৰ কিতাপ।
  • কিতাপ পঢ়ি সময় কটাব বিছাৰিছে সংস্কৃতিৰ দালালটোৱে।
  • উল্যেখযোগ্য যে চাৰিদিন পূৰ্বে পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই কিতাপ আৰু কৃষ্ণ বন্দনাৰ শ্লোক লিপিবদ্ধ কাগজ এখিলা দিবলৈ নিছিল শ্যামকানুলৈ।
  • CIDয়ে ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া নাছিল কিতাপ আৰু কৃষ্ণ বন্দনাৰ শ্লোক লিখা কাগজ।
  • আজিৰ দিনটোত বাৰে বাৰে কিতাপ বিচাৰি হায়ৰাণ হৈছে দগাবাজ শ্যামকানু মহন্ত।
শ্যামকানু মহন্ত জুবিন গাৰ্গ