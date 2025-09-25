আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল লৈ শ্যামকানুৰ ঘৰত এছ আই টিৰ অভিযান...

New Update
- শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰত চি আই ডিৰ দল।
- গীতানগৰৰ কাৰ্বি পথত আছে শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহ।
- আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল লৈ এছ আই টিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহত।
- দলটোৱে শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰত চলাব তালাচী।
- এছ আই টিৰ চীফ ইনভেষ্টিগেছন অফিচাৰ ৰ’জী কলিতাৰ নেতৃত্ব চলিছে এই অভিযান।
- আজি পুৱাৰে পৰা শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত আৰু কাৰ্বি পথত চি আৰ পি এফৰ উপস্থিতিত গঢ়ি তোলা হৈছিল কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।
- একাংশই দাবী কৰিছে বুধবাৰে নিশা শ্যামকানু মহন্ত গুৱাহাটীলৈ আহিছে।
- অৱশ্যে এই খবৰ কিমান সঠিক সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই।
- ইফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে স্থানীয় মহিলাই আহি শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে।