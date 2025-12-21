চাবস্ক্ৰাইব কৰক

টীম ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিয় বাদ পৰিল শুভমন গিল?

ডিজিটেল ডেস্কঃ ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে দলত স্থান হেৰুৱালে টীম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা বেটছমেন শুভমন গিল। শনিবাৰে ঘোষণা কৰা দলত নাই টেষ্ট আৰু এদিনীয়া দলৰ অধিনায়কগৰাকীৰ নাম। দল ঘোষণাৰ পিছত শুভমনক বাদ দিয়াৰ কাৰণ বাখ্যা কৰিছে প্ৰধান নিৰ্বাচক অজিত আগাৰকাৰে। 

উল্লেখ্য় যে,অজিত আগৰকাৰে কয় , আমি জানো যে তেওঁ কিমান প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈ, কিন্তু যোৱা বিশ্বকাপত পৰাস্ত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আছিল, কিয়নো আমি বিভিন্ন কম্বিনেচনৰ সৈতে গৈছিলো। ১৫জনীয়া দল বাছনি কৰিবলৈ হ’লে কাৰোবাক বাদ দিবই লাগিব।  সেয়ে এইবাৰ গীলক বাদ দিবলগীয়া হ’ল । আনপিনে শুভমন গিলৰ শেহতীয়া প্ৰদৰ্শন যথেষ্ট দুৰ্বল। 

