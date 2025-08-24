শ্ৰীভূমিত ২ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ

ডিজিটেল সংবাদ, শ্ৰীভূমিঃ শ্ৰীভূমিত অব্যাহত আছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবাধ বেহা। শনিবাৰে নিশা বদৰপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অ’ চি উত্তম অধিকাৰীৰ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানত বদৰপুৰৰ ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ গৰকাপান অঞ্চলত এখন পৰিত্যক্ত ট্ৰেভেলাৰৰ পৰা য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে। আৰক্ষীয়ে লগতে হাতে-লোটে আটক কৰে গাড়ীৰ মালিক শ্বামীম আহমেদক। জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ এ এছ ১১বি চি ১২৯৬।
ইফালে জব্দ কৰা য়াবা টেবলেট খিনিৰ ওজন প্ৰায় ডেৰ কিলোগ্ৰাম, যাৰ বজাৰ মূল্য ২ কোটি টকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে ধৃত ট্ৰেভেলাৰৰৰ মালিক ছামিম আহমেদ ওৰফে সাজুক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে।
উল্লেখযোগ্য যে, বদৰপুৰ থানা এলেকাৰ গড়খাপান গাঁৱত ধৃত ছামিম আহমেদৰ ঘৰ। ইফালে, ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিজন লোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও তদন্তৰ স্বাৰ্থত কোনোধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে।