New Update
- শ্বিলঙ লোকসভাৰ সাংসদ ড° ৰিকী এনড্রিঅ'জে ছিংকনৰ দেহাৱসান
- নিশা ৮.৪৫ বজাত চিকিৎসাালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে
- ফুটছল খেলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল সাংসদগৰাকী
- ৫৪ বছৰীয়া সাংসদগৰাকীক লগে লগে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসাালয়ত
- ডাঃ এইচ গৰ্ডন ৰবাৰ্টছ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সাংসদ ড০ ৰিকী এনড্রিঅ’জে ছিংকনক
- বন্ধুত্বমূলক এখন খেলত ভাগ লৈ থকাৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰিছিল
- ভইচ অব দ্য পিপ’ল পাৰ্টীৰ নেতা আছিল শ্বিলঙৰ সাংসদগৰাকী
- তেওঁৰ মৃত্যু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই শোক প্ৰকাশ কৰে