চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে নাম সাঙোৰ খোৱা শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক গ্রেপ্তাৰ

সাগৰত সাঁতুৰি থকা সময়তো একেলগে আছিল শেখৰ। জুবিনৰ নশ্বৰদেহৰ সৈতে ছিংগাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ আহিছিল শেখৰ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
sekhar
  • শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক গ্রেপ্তাৰ।
  • জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী।
  • জুবিনৰ মৃত্যুৰ সময়ত য়টত আছিল শেখৰ।
  • সাগৰত সাঁতুৰি থকা সময়তো একেলগে আছিল শেখৰ।
  • জুবিনৰ নশ্বৰদেহৰ সৈতে ছিংগাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ আহিছিল শেখৰ।
জুবিন গাৰ্গ