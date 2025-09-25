জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে নাম সাঙোৰ খোৱা শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক গ্রেপ্তাৰ

&quot; \u09b6\u09c7\u0996\u09f0\u099c\u09cd\u09af\u09cb\u09a4\u09bf \u0997\u09cb\u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09ae\u09c0\u0995 \u0997\u09cd\u09b0\u09c7\u09aa\u09cd\u09a4\u09be\u09f0\u0964 \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u09f0 \u09ac\u09be\u09a6\u09cd\u09af\u09af\u09a8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u09c0 \u09b6\u09c7\u0996\u09f0\u099c\u09cd\u09af\u09cb\u09a4\u09bf \u0997\u09cb\u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09ae\u09c0\u0964 \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1\u09f0 \u09b8\u09ae\u09df\u09a4 \u09df\u099f\u09a4 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u09b6\u09c7\u0996\u09f0\u0964 \u09b8\u09be\u0997\u09f0\u09a4 \u09b8\u09be\u0981\u09a4\u09c1\u09f0\u09bf \u09a5\u0995\u09be \u09b8\u09ae\u09df\u09a4\u09cb \u098f\u0995\u09c7\u09b2\u0997\u09c7 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u09b6\u09c7\u0996\u09f0\u0964 \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8\u09f0 \u09a8\u09b6\u09cd\u09ac\u09f0\u09a6\u09c7\u09b9\u09f0 \u09b8\u09c8\u09a4\u09c7 \u099b\u09bf\u0982\u0997\u09be\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09a6\u09bf\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0\u09b2\u09c8 \u0986\u09b9\u09bf\u099b\u09bf\u09b2 \u09b6\u09c7\u0996\u09f0\u0964 &quot;