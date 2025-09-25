চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি শেখৰ জ্যোতি গোস্বামী? জালুকবাৰীৰ বাসগৃহত চলি আছে SIT ৰ অভিযান...

শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ ঘৰত এছ আই টিৰ অভিযান। জালুকবাৰীৰ লংকেশ্বৰস্থিত বাসগৃহত চলিছে এই অভিযান। ছিংগাপুৰলৈ জুবিনৰ সৈতে গৈছিল শেখৰ।  সাগৰত জুবিনৰ সৈতে সাতুৰিছিল শেখৰে। 

Asomiya Pratidin
  • শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ ঘৰত এছ আই টিৰ অভিযান।
  • জালুকবাৰীৰ লংকেশ্বৰস্থিত বাসগৃহত চলিছে এই অভিযান। 
  • ছিংগাপুৰলৈ জুবিনৰ সৈতে গৈছিল শেখৰ। 
  • সাগৰত জুবিনৰ সৈতে সাতুৰিছিল শেখৰে। 
  • জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছতে শেখৰৰ ভূমিকাক লৈ উঠিছিল প্ৰশ্ন। 
  • জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ গুৱাহাটী আহি পোৱাৰ সময়তে অতি সংগোপনে শেখৰো আহিছিল গুৱাহাটীলৈ। 
  • তাৰ পাছৰে পৰা নিজা বাসগৃহতে আছে শেখৰ গোস্বামী। 
  • শেখৰে ঘটনাৰ পাছতে জুবিন ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ সৈতে পতা বহু বিস্ফোৰক কথাৰ স্ক্ৰীণ শ্ব'টো হৈছিল ভাইৰেল। 
  • তাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্ক, পোহৰলৈ আহিছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু জুবিনক কৰি অহা লুণ্ঠনৰ কাহিনী। 
  • অভিযুক্ত হৈয়ো শেখৰ চি আই ডিৰ পৰিবৰ্তে সংবাদ মাধ্যমক নিজকে নিৰ্দোষী সজাই দি আহিছিল ভাষ্য। 
  • শেখৰ ঘৰত এছ আই টিৰ অভিযানৰ সময়তে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। 
  • ইফালে শ্যামকানু মহন্তৰ গীতানগৰৰ কাৰ্বি পথৰ বাসগৃহতো চলি আছে এছ আই টিৰ অভিযান। 
জুবিন গাৰ্গ