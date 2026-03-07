এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্রতিটো বিভাগত উপলব্ধ হ’ব SHe Box

New Update
- এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্রতিটো বিভাগত উপলব্ধ হ’ব SHe Box
- ACS বিষয়া হেমাশ্রী হাজৰিকাক SHe Boxৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ
- ৰাজহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব হেমাশ্রী হাজৰিকাক SHe Boxৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব
- কাৰ্যালয়ত সংঘটিত মহিলা কৰ্মচাৰী নিৰ্যাতন অভিযোগৰ বাবে SHe Boxৰ ব্যৱস্থা
- মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে SHe Boxত দিব পাৰিব অভিযোগ
- নিজৰ পৰিচয় ৰাজহুৱা নোহোৱাকৈ ভুক্তভোগীয়ে দিব পাৰিব অভিযোগ
- কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ এই SHe Box প্রতিটো বিভাগত থকাটো বাধ্যতামূলক
- অসম চৰকাৰৰ বিভাগসমূহত উপলব্ধ নাছিল SHe Box