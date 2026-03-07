New Update
- চৰকাৰী বিভাগৰ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ।
- এতিয়াৰে পৰা অসমৰ প্ৰতিটো চৰকাৰী বিভাগত উপলব্ধ হ’ব SHE Box
- প্ৰতিটো চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত থাকিব এই সুবিধা।
- কাৰ্যালয়ত মহিলা কৰ্মচাৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ বাবে এই ব্যৱস্থা।
- Sexual Harassment Electronic Boxত দিব পাৰিব অভিযোগ।
- নিজৰ নিজৰ পৰিচয় ৰাজহুৱা নোহোৱাকৈ ভুক্তভোগীয়ে দিব পাৰিব অভিযোগ।
- ACS বিষয়া হেমাশ্ৰী হাজৰিকাক ইয়াৰ বাবে দিয়া হৈছে দায়িত্ব।
- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থা প্ৰতিটো বিভাগত থকাতো বাধ্যতামূলক।
- অৱশ্যে অসম চৰকাৰৰ বিভাগসমূহত উপলব্ধ নাছিল এই SHE Box