১ জানুৱাৰীৰ পৰা সলনি হ’ব বহু নিয়ম, প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ জীৱনতো...

ডিজিটেল ডেস্কঃ নতুন বছৰলৈ মাজত মাত্ৰ ৪টা দিন। নতুন বছৰৰ লগে লগে সলনি হ’ব বহু নিয়ম। এই সলনি হোৱা নিয়মৰ প্ৰভাৱ পৰিব প্ৰতিজন নাগৰিকৰ জীৱনত। জানো আহক ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কি কি নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব-
- নতুন বছৰত ইউপিআই, চিম, আৰু বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যাব। এই সন্দৰ্ভত ইউপিআই আৰু ডিজিটেল পেমেণ্টৰ সৈতে জড়িত নিয়মাৱলী কটকটীয়া কৰা হ’ব।
- জালিয়াতি ৰোধ কৰিবলৈ চিম ভেৰিফিকেচনৰ নিয়ম আৰু অধিক কটকটীয়া কৰা হ’ব।
- পেন আৰু আধাৰ লিংক কৰাৰ সময়সীমা এই ডিচেম্বৰ মাহত শেষ হ’ব। যদি আনলিংক হৈ থাকে তেন্তে ১ জানুৱাৰীৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব।
- নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ ফলত আপুনি আইটিআৰ ৰিফাণ্ড, ৰচিদ, আৰু বেংকিং সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব।
- নিষ্ক্ৰিয় হলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত হ’ব।
- বেংকিং ব্যৱস্থাত আন এক পৰিৱৰ্তন কৰা হ’ব। এছ বি আই, পঞ্জাব নেচনেল বেংক, আৰু এইচ ডি এফ চি বেংকে ঋণৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব। ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই সিদ্ধান্ত।
- জানুৱাৰী মাহৰ পৰা নতুন ফিক্সড ডিপ’জিটৰ সুতৰ হাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব।
- এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দামতো পৰিৱৰ্তন দেখা যাব। ১ জানুৱাৰীৰ পৰা এল পি জিৰ হাৰ বৃদ্ধি বা হ্ৰাস হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ বাজেটত প্ৰভাৱ পৰিব।
- নতুন পি এম কিষাণ আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব পৰাকৈ কৃষকসকলক নতুন একক আইডি দিয়া হ’ব।
- এই আঁচনিৰ অধীনত শস্য বীমা আঁচনিৰ অধীনত দাখিল কৰা অভিযোগ, যেনে বন্যপ্ৰাণীৰ দ্বাৰা শস্যৰ ক্ষতিসাধন কৰা অভিযোগ চৰকাৰে সামৰি ল’ব।
- ২০২৬ চনত বৃদ্ধি পাব বাহনৰ দাম।
- প্ৰৱঞ্চনা হ্ৰাস কৰিবলৈ কিছুমান মেছেজিং এপ যেনে হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰামত বাধা আৰোপ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।