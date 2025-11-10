ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী সংখ্যালঘু নেতা

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : এইবাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল নদুৱাৰ সমষ্টিৰ চৌকীঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী সংখ্যালঘু নেতা তথা দিঘলী চাপৰী নিৱাসী আলি আজগড় খান ৷ চৌকীঘাট গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত থকা এটি টাইলচ কোম্পানীৰ পৰা ইটা চুৰি কৰি লৈ গৈ নিজৰ ঘৰত মজুত কৰি থোৱা অৱস্থাত আলি আজগড় খানক হাতে লোটে ধৰে টাইলচ কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৷
পাচত কোম্পানীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দেওবাৰে নিশা আলি আজগড় খান নামৰ ইটা চোৰটোক জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ আলি আজগড় খানে ইয়াৰ পূৰ্বেও টাইলচ কোম্পানীটোৰ পৰা তেল চুৰি কৰি নিয়াৰো অভিযোগ কৰে কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৷