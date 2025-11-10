চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী সংখ্যালঘু নেতা

এইবাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল নদুৱাৰ সমষ্টিৰ  চৌকীঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী সংখ্যালঘু নেতা তথা দিঘলী চাপৰী নিৱাসী আলি আজগড় খান

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : এইবাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল নদুৱাৰ সমষ্টিৰ  চৌকীঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী সংখ্যালঘু নেতা তথা দিঘলী চাপৰী নিৱাসী আলি আজগড় খান ৷ চৌকীঘাট গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত থকা এটি টাইলচ কোম্পানীৰ পৰা ইটা চুৰি কৰি লৈ গৈ নিজৰ ঘৰত মজুত কৰি থোৱা অৱস্থাত আলি আজগড় খানক হাতে লোটে ধৰে টাইলচ কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৷

পাচত কোম্পানীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দেওবাৰে নিশা আলি আজগড় খান নামৰ ইটা চোৰটোক জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ আলি আজগড় খানে ইয়াৰ পূৰ্বেও টাইলচ কোম্পানীটোৰ পৰা তেল চুৰি কৰি নিয়াৰো অভিযোগ কৰে কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৷

