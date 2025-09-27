চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ’ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা মহন্তক

CIDৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ’ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক। পুনৰ জেৰাৰ বাবে CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ব লাগিব শেখৰজ্যোতি। SITৰ চাৰে দহ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ’ল শেখৰজ্যোতিক।

