চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ’ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা মহন্তক

- CIDৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ’ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক
- মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত CIDৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল অমৃতপ্ৰভা মহন্তকো
- পুনৰ জেৰাৰ বাবে CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ব লাগিব শেখৰজ্যোতি, অমৃতপ্ৰভা
- SITৰ চাৰে দহ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ’ল শেখৰজ্যোতিক
- কাইলৈ পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ শেখৰজ্যোতিক গোস্বামীক
- নিশাটো CIDৰ নজৰত থাকিব শেখৰজ্যোতি গোস্বামী
- ছিংগাপুৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে গৈছিল বাদ্যযন্ত্রী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী
- জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে গৈছিল অমৃতপ্ৰভা মহন্ত