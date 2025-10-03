চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিনক বিহ ! চিআইডিৰ আগত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য

CIDত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য। জুবিন গাৰ্গক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই বিহপান কৰোৱাৰ অভিযোগ।

  • CIDত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি
  • সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য
  • জুবিন গাৰ্গক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই বিহপান কৰোৱাৰ অভিযোগ
  • বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ জৰিয়তে পোৱা গৈছে এই ভয়ংকৰ খবৰটো
  • সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই নৌকা বিহাৰৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ ধমক দিছিল
  • জুবিন গাৰ্গৰ মুখেৰে ফেন ওলোৱাত সিদ্ধাৰ্থই গুৰুত্ব দিয়া নাছিল
  • ফেন ওলোৱা কথাটো সাধাৰণ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থই
  • গেষ্টিকৰ বাবেহে ফেন ওলোৱা বুলি বিষয়টো পাতল কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থই
  • লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ জুবিনক সাঁতুৰিবলৈ উৎসাহী কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থই
  • লাইফ জেকেট নিপিন্ধাৰ বাবে নাৱৰ একাংশই বাধা দিছিল
  • কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ‘যাব দে, যাব দে’ বুলি কৈছিল
  • এই ষড়যন্ত্ৰত শ্যামকানু মহন্ত জড়িত থকাৰ অভিযোগ শেখৰ গোস্বামীৰ
  • ‘ষড়যন্ত্ৰ সফল কৰিবলৈ বিদেশৰ স্থান বাছনি কৰিছিল দুয়োৱে’
  • CIDৰ ওচৰত এই স্বীকাৰোক্তি শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ
