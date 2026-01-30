চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ঘুৰঘুৰিত জব্দ গৰুভৰ্তি কণ্টেনাৰ

ৰাইজে খেদি যোৱাৰ উমান পাই কন্টেনাৰখন মূল পথৰ পৰা পথাৰলৈ নমাই পলায়ন চালক, হেণ্ডিমেনৰ। কন্টেনাৰখনত প্ৰায় ৪০ টা গৰু থকাৰ সন্দেহ। 

Asomiya Pratidin
  • ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে গৰু চুৰিচক্ৰ।
  • পুৱাই ৰাইজে খেদি খেদি ননৈ ঘুৰঘুৰিত জব্দ কৰে এখন গৰু ভৰ্তি কন্টেনাৰ।
  • ৰাইজে খেদি যোৱাৰ উমান পাই কন্টেনাৰখন মূল পথৰ পৰা পথাৰলৈ নমাই পলায়ন চালক, হেণ্ডিমেনৰ।
  • কন্টেনাৰখনত প্ৰায় ৪০ টা গৰু থকাৰ সন্দেহ। 
  • প্ৰায় কেইবাটাও গৰু মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। 
  • আনহাতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই সমগ্ৰ কঠিয়াতলী অঞ্চলত চলি আহিছিল গৰু চুৰি কাৰ্য। 
  • গৰু চুৰিৰ কাৰ্য্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ কঠিয়াতলী আৰক্ষী।
  • জব্দকৃত কন্টেনাৰখনত চুৰি হোৱা গৰুৰ সন্ধান লাভ কৰিছে গৰাকীয়ে।
