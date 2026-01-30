ঘুৰঘুৰিত জব্দ গৰুভৰ্তি কণ্টেনাৰ

New Update
- ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে গৰু চুৰিচক্ৰ।
- পুৱাই ৰাইজে খেদি খেদি ননৈ ঘুৰঘুৰিত জব্দ কৰে এখন গৰু ভৰ্তি কন্টেনাৰ।
- ৰাইজে খেদি যোৱাৰ উমান পাই কন্টেনাৰখন মূল পথৰ পৰা পথাৰলৈ নমাই পলায়ন চালক, হেণ্ডিমেনৰ।
- কন্টেনাৰখনত প্ৰায় ৪০ টা গৰু থকাৰ সন্দেহ।
- প্ৰায় কেইবাটাও গৰু মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে।
- আনহাতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই সমগ্ৰ কঠিয়াতলী অঞ্চলত চলি আহিছিল গৰু চুৰি কাৰ্য।
- গৰু চুৰিৰ কাৰ্য্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ কঠিয়াতলী আৰক্ষী।
- জব্দকৃত কন্টেনাৰখনত চুৰি হোৱা গৰুৰ সন্ধান লাভ কৰিছে গৰাকীয়ে।