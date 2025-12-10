চিজোচাৰ বৰদিকৰাই নদীৰ পাৰত বনভোজপ্ৰেমীৰ ভিৰ

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ সৈন্দৰ্য্যৰাণী চিজোচাই যেন হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে৷ নৱবৰ্ষ আদৰনী জনাবৰ বাবেই অহা ডেকা গাভৰু আনকি আদহীয়া লোকেও আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। সকলোৱে একেলগে নাচি বাগি মতলিয়া হয় বৰদিকৰাই নদীৰ পাৰৰ মনোৰম দৃশ্যৰ মাজত৷ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে বনভোজৰ অনন্য স্থান হৈছে অৰুনাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তি চিজোচা।
এই অপৰূপ সৌন্দৰ্য্যৰে ভৰপুৰ চিজোচালৈ প্ৰতিটো বৰ্ষতে হেজাৰ হেজাৰ বনভোজ প্ৰেমীৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হয়৷ ইয়াৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত তৃপ্তিৰে এসাজ বনভোজ খাই আনন্দত আত্মহাৰা হ'বলৈ দুৰ দৰনীৰ পৰা অজশ্ৰ বনভোজ দলৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে৷ জামুগুৰিহাটৰ সমীপৰ অৰুনাচল সীমান্তৰ চিজোচাৰ বৰদিকাই নদীৰ ওপৰত সংস্থাপন কৰা বৃহৎ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কাষৰ এই বনভোজ স্থলীত প্ৰতি বছৰেই ভিৰ কৰে শ শ বনভোজ দলে।
উল্লেখ্য যে,বনভোজৰ দলৰ লগতে সুদুৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰাও আহিল এটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা দল৷ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে অহা এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দলটোৱে বৰদিকৰাই নদী খনৰ সিপাৰৰ নামেৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত থকা এখন বাটাৰফ্লাই পাৰ্কত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ৰংবিৰঙৰ পখিলাৰ সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰি এই সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহ কৰে।