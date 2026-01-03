জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ আজি দ্বিতীয় শুনানি...

New Update
- জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ আজি দ্বিতীয় শুনানি।
- প্ৰথমটো শুনানি সম্পন্ন হৈছিল চি জে এম কৰ্টত।
- আজি হ’ব লগা দ্বিতীয় শুনানিত ৭ অভিযুক্তক ভাৰ্চুৱেলী হাজিৰ কৰোৱা হ’ব।
- ইতিমধ্যে আদালতত উপস্থিত হৈছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ।
- লগতে উপস্থিত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰ।
- সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলিব শুনানি পৰ্ব।
- আদালতত উপস্থিত হৈছে অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভাৰ অধিবক্তা আনন্দ কুমাৰ ভূঞা।
- সম্প্ৰতি হাফলং কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে অমৃতপ্ৰভা আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামী।
- একেদৰে বাক্সাৰ কাৰাগাৰত আছে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, নন্দেশ্বৰ বৰা, পৰেশ বৈশ্য আৰু সন্দীপন গাৰ্গ।
- উল্লেখিত এই আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তক আজি ভাৰ্চুৱেলী গ্ৰহণ কৰা হ’ব শুনানি।