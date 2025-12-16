চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সম্পত্তিৰ মালিক সাৱধান হওঁক! ভাড়াতীয়াই লৈ ল'ব পাৰে আপোনাৰ মাটি...

যদি কোনো ভাড়াতীয়াই মালিকৰ আপত্তি নোহোৱাকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো সম্পত্তিত থাকে তেন্তে তেওঁলোক সেই সম্পত্তিৰ আইনী মালিক হ’ব পাৰে।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ ঘৰ, দোকান বা মাটি ভাড়াত দিয়াটো বহুতৰে বাবে এটা উপাৰ্জনৰ উৎস। কিন্তু ইয়াৰে বহু মালিকে কেৱল মাহিলী ভাড়াতহে গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। যাৰ ফলত সম্পত্তি অনাদৃত হৈ পৰি থাকে। বহু মালিকে নিজৰ ঘৰ-মাটি ভাড়াত দি বিদেশত বাস কৰে। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এনে কৰিলে বিপদত পৰিব পাৰে সম্পত্তিৰ প্ৰকৃত মালিক। 

শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। যদি কোনো ভাড়াতীয়াই মালিকৰ আপত্তি নোহোৱাকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো সম্পত্তিত থাকে তেন্তে তেওঁলোক সেই সম্পত্তিৰ আইনী মালিক হ’ব পাৰে। এই ৰায় কেৱল ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য, চৰকাৰী মাটিৰ ক্ষেত্ৰত নহয়।

এই ৰায়দানে ২০১৪ চনৰ ৰায়ক বাতিল কৰে য’ত ভাড়াতীয়াসকলক দখলৰ জৰিয়তে মালিকীস্বত্ব দাবী কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছিল। শেহতীয়া ৰায়দানত ন্যায়াধীশ অৰুণ মিশ্ৰ, এছ আব্দুল নাজিৰ, আৰু এম আৰ শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ভাৰতীয় আইনে এতিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰী ব্যক্তিক ১২ বছৰৰ ভিতৰত কোনেও বিতৰ্ক নকৰিলে মালিকীস্বত্ব লাভৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৩ চনৰ আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ বাবে এই ১২ বছৰৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আনহাতে চৰকাৰী মাটিৰ বাবে ত্ৰিশ বছৰৰ দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন। আনহাতে, আইনী বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, সম্পত্তিৰ মালিকসকলৰ বাবে সতৰ্কতাই মূল কথা। সঠিক নিৰীক্ষণ বা স্পষ্ট, হ্ৰস্বম্যাদী চুক্তি অবিহনে সম্পত্তি ভাড়াত দিয়াটো বিপদজনক হ’ব পাৰে। হ্ৰস্বম্যাদী পট্টা, সঠিক নথিপত্ৰ, আৰু সময়ে সময়ে পৰীক্ষাই ভাড়াতীয়াসকলক দখলৰ দাবী কৰাত বাধা দিব পাৰে

