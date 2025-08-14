চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কেওটক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানত হস্তক্ষেপৰ দাবী

WhatsApp Image 2025-08-14 at 7.59.20 PM

ডিজিটেল সংবাদ,নতুন দিল্লীঃ   ৰাজ্যৰ কেওট সম্প্ৰদায়ক ৰাজ্য চৰকাৰে অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব খোজাত সৰৱ হৈ পৰা অসমৰ ১৩ টা অনুসূচিত জাতিৰ সংগঠনে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ বিচাৰি এটা প্ৰতিনিধি দল নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ৷

১২ আগষ্টত নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱা তিনিজনীয়া দলটোত অনুসূচিত জাতিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অমৰেন্দ্ৰ দাস, তাৰিণী চৰণ দাস আৰু নাৰায়ণ নমঃশূদ্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আছে ৷ ১৩ আগষ্টত দলটোৱে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ মাকৱানাক সাক্ষাৎ কৰি হাতে হাতে স্মাৰক-পত্ৰখন প্ৰদান কৰে৷

WhatsApp Image 2025-08-14 at 7.13.02 PM

অনুসূচিত জাতিৰ ১৩ টা সংগঠনে ২৯ জুলাইত ই-মেইল যোগে প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক-পত্ৰখন লাভ কৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ মাকৱানাই অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোক সাক্ষাতৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল৷ সাক্ষাতৰ সময়ত প্ৰতিনিধি দলটোৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ মাকৱানাই স্মাৰক-পত্ৰখনৰ প্ৰতিটো বিষয় জানিব খুজিছিল৷

কেৱল স্মাৰক-পত্ৰই নহয়, অসমৰ পৰা যোৱা প্ৰতিনিধিৰ মুখৰ পৰাও হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জানিব খোজে ৷ প্ৰায় এঘণ্টা সময় তেওঁ কেওট সম্প্ৰদায়ক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দিব খোজা বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰে ৷ আলোচনা কালত তিনি প্ৰতিনিধিয়ে হঠকাৰী সিদ্ধান্তত হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰাত কিশোৰ মাকৱানাই কোনো কাৰণতে অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ ক্ষতি হ’ব পৰা সিদ্ধান্ত ল’বলৈ দিয়া নহয় বুলি স্পষ্ট কৰে৷

 ১৩ টা অনুসূচিত জাতিৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি অমৰেন্দ্ৰ দাস, তাৰিণী চৰণ দাস আৰু নাৰায়ণ নমঃশূদ্ৰই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, গৃহ মন্ত্ৰালয়, কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী তথা সংসদীয় দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অৰ্জুনৰাম মেঘৱালৰ কাৰ্যালয়, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া, লোকসভাৰ সচিব, লোকসভাৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ ব্যক্তিগত সচিব, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ অনুসূচিত জাতি কোষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ৰাজেন্দ্ৰ পাল গৌতম, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়, অনুসূচিত জাতিৰ সৰ্বভাৰতীয় সংগঠনৰ নেতা কে পি চৌধাৰীক দিয়া হয়।

 ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, গৃহমন্ত্ৰালয়, কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী তথা সংসদীয় দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অৰ্জুনৰাম মেঘৱালৰ কাৰ্যালয়কো বিষয়টোত হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰিছে প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৷ আনহাতে, বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ অনুসূচিত জাতি কোষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ৰাজেন্দ্ৰ পাল গৌতমক বিষয়টো অৱগত কৰি মুখ্য বিৰোধী হিচাপে বিষয়টোক গুৰুত্ব দিবলৈ প্ৰতিনিধি দলটোৱে আহ্বান জনোৱাত বিষয়টোক লৈ দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

 বিশেষকৈ অনুসূচিত জাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগে বিষয়টোক গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৷ জানিব পৰা মতে, যোৱা ২৯ জুলাইত অসমৰ ১৩ টাকৈ অনুসূচিত জাতিৰ সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশকে ধৰি ভাৰত চৰকাৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু বিৰোধী দলপতিক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ৷

অনুসূচিত জাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ, কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ সচিব, অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ সংসদীয় সমিতি, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, দেশৰ শীৰ্ষ আদালতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গবাই, অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সুকীয়া সুকীয়াকৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰি অসম চৰকাৰে কেওটসকলক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দিব খোজা সিদ্ধান্তত হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছিল ৷

 ২৯ জুলাইত সংগঠনকেইটাই প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক-পত্ৰত কেওট জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব খোজা প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দৰ্শাই হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছিল ৷ কেওটসকলক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব খোজাটো অসাংবিধানিক, অসামাজিক আৰু অমানৱীয় বুলি দাবী কৰিছিল সংগঠনকেইটাই ৷

অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদ, সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা, অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম কৈৱৰ্ত যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলন, অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদ, মিছন জয় ভীম, ইউনাইটেড বহুজন ৰিপাব্লিকান একচন সমিতি অৱ ইণ্ডিয়া, কৈৱৰ্ত মহিলা সভা, অসম, হীৰা সন্মিলনী, অনুসূচিত জাতি মহিলা ঐক্যমঞ্চ, সদৌ অসম হীৰা পৰিষদৰ উমৈহতীয়া ঐক্যমঞ্চই অসমত কেওট জনগোষ্ঠীক মাটিৰ ৰেকৰ্ড বা ভূমি-নথিৰ আধাৰত অনুসূচিত জাতিত তালিকাত অন্তর্ভুক্ত কৰিব খোজা অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল।

শতাব্দীৰ পিছত শতাব্দীলৈ সামাজিক বৈষম্যৰ সন্মুখীন হোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধ গৈ যদি কেওটসকলক অনুসূচিত জাতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেতিয়া কঠিন সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে আৰ্জিত অধিকাৰসমূহ পুনৰ হনন কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল সংগঠনকেইটাই ৷ কেওট জনগোষ্ঠী অনুচ্ছেদ ৩৪১ অনুসৰি অনুসূচিত হ’বলৈ সংবিধানিক বা আইনী যোগ্যতা পূৰণ নকৰে।

WhatsApp Image 2025-08-14 at 7.13.01 PM

ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ৩৪১ মতে, অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত অন্তর্ভুক্তিৰ বাবে ঐতিহাসিকভাৱে অস্পৃশ্যতা, সামাজিকভাৱে বিৰোধিতা, জাতিগত বৈষম্যৰ প্ৰমাণ থকাৰ প্ৰয়োজন। ১৯৫০ চনৰ ‘Scheduled Castes Order’ অনুসৰি কেৱল সেই জনগোষ্ঠীসমূহক অন্তর্ভুক্ত কৰিব পাৰি যি ঐতিহাসিক অস্পৃশ্যতাৰ ফলত সামাজিক, শিক্ষাগত আৰু আৰ্থিক দিশত পিছপৰা। 

এই ক্ষেত্ৰত ২০০১ চনৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ বনাম মিলিণ্ড গোচৰত ন্যায়ালয়ে কৈছে যে নতুন জাতিক অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত অনিয়মিতভাৱে অন্তর্ভুক্ত কৰা অনুচিত। ২০০৪ চনৰ ই ভি চিন্না বনাম অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ২০০৯ চনৰ সুভাষ চন্দ্ৰা বনাম ডিএছএছএছবি গোচৰত এই কথাত পুনৰ জোৰ দিয়া হৈছে।

 কেওট জনগোষ্ঠী জাতিতাত্ত্বিকভাৱে অ’বিচি কিন্তু তেওঁলোক অস্পৃশ্য নহয় বুলি দাবী কৰি ঐতিহাসিক দলিল উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁলোকে কয় যে, ১৯০১ চনৰ জনগণনাত কেওটসকলক ‘অস্পৃশ্য’ বুলি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা নাই। ১৯৩১ চনৰ জনগণনাত (জে এইচ হুটন, অসম) অনুসূচিত জাতি বা ‘Depressed Class’ হিচাপে নহয় ‘Backward Class’ হিচাপে উল্লেখ আছে।

১৯৬৫ চনৰ লকুৰ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন কেৱল পশ্চাদপদতাৰ ভিত্তিত নহয়, সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অস্পৃশ্যতাৰ ভিত্তিত অনুসূচিত জাতিত অন্তর্ভুক্ত কৰাটো চৰ্ত হ’ব লাগিব বুলি কয়। ড০ আম্বেদকাৰৰ ‘The Untouchables’ গ্ৰন্থত অনুসূচিত জাতিক লৈ উল্লেখ আছে যে অনুসূচিত জাতি সেইসকল যিসকল মন্দিৰত প্ৰৱেশ, পানীৰ সুবিধা, শিক্ষা আৰু মান-সন্মানৰ পৰা বঞ্চিত।

শুচিতা-অশুচিতাৰ ধৰ্মীয় সামাজিক মান কেওটসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। কেওটসকল সামাজিকভাৱে বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই আৰু অস্পৃশ্য নহয়। বহু কেওট নিজে স্থানীয় মন্দিৰত পূজাৰী হিচাপে কাম কৰে৷ অনুসূচিত জাতিৰ জনগোষ্ঠীৰ দৰে সামাজিক অপমানৰ সন্মুখীন নহয়। তাৰ পিছতো যদি কেওটক অন্তর্ভুক্ত কৰা হয় তেন্তে অনুসূচিত জাতিৰ অধিকাৰ ক্ষুণ্ণ হ’লে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব।

অসমত আগতেই অনুসূচিত জাতি হিচাপে অন্তর্ভুক্ত নমঃশূদ্ৰ, হীৰা, কৈৱৰ্ত, লালবেগী, বাছফৰ, বণিয়া৷ চূৰমা ভেলীত মালি, সূত্ৰধৰ, কৈৱৰ্ত, ধুবী, মুচি, লালবেগী, ধোলী, পাত্নী, মেহতৰ, জালাও আৰু মালী, নমঃশূদ্ৰ, বাছফৰ, মাহাৰা জনগোষ্ঠী বৰ্তমানো দাৰিদ্ৰ্য আৰু বঞ্চনাৰ বলি। ইপিনে কেওটসকল বৰ্তমানে অ’বিচিৰ সুবিধা লাভ কৰি আছে।

তেওঁলোকক অনুসূচিত জাতিত অন্তর্ভুক্ত কৰিলে ঐতিহাসিকভাৱে অধিক হিংসা-নিপীড়নৰ সন্মুখীন এই জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ হনন হ’ব বুলি দাবী কৰিছে ১৩ টা সংগঠনে৷ দিল্লীত প্ৰতিনিধি দলটোৱে প্ৰদান কৰা একেখন স্মাৰক-পত্ৰত অসম চৰকাৰৰ মিছন ভূমিপুত্ৰ প’ৰ্টেলত অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় ৷

কিয়নো প’ৰ্টেল যোগে অনা-অনুসূচিত জাতিৰ লোকে জাতিগত প্ৰমাণ-পত্ৰ সহজতে লাভ কৰি আহিছে বুলি কয় ১৩ সংগঠনে৷ আনহাতে, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ভুৱা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ লাভ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰীক্ষণৰ দাবী জনাইছে৷

অনুসূচিত জাতি