দৈয়াং জলবিদ্যুৎ‍ প্রকল্পই খুলি দিছে ৪খন গে’টৰ পানী, সৰুপথাৰত ভয়ংকৰ বান

&quot; \u09a6\u09c8\u09df\u09be\u0982 \u099c\u09b2\u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09c1\u09ce\u200d \u09aa\u09cd\u09b0\u0995\u09b2\u09cd\u09aa\u0987 \u0996\u09c1\u09b2\u09bf \u09a6\u09bf\u099b\u09c7 \u09ea\u0996\u09a8 \u0997\u09c7&amp;quot;\u099f\u09f0 \u09aa\u09be\u09a8\u09c0 \u09aa\u09be\u09a8\u09c0 \u0996\u09c1\u09b2\u09bf \u09a6\u09bf\u09df\u09be\u09f0 \u09ab\u09b2\u09a4 \u09b8\u09f0\u09c1\u09aa\u09a5\u09be\u09f0\u09f0 \u09a0\u09be\u09df\u09c7 \u09a0\u09be\u09df\u09c7 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u09ac\u09be\u09a8 \u09ac\u09f0\u09ac\u09bf\u09b2 \u0997\u09be\u0981\u09f1\u09f0 \u09eb \u09b6\u09a4\u09be\u09a7\u09bf\u0995 \u09b2\u09cb\u0995 \u09ac\u09be\u09a8\u09a4 \u0995\u09cd\u09b7\u09a4\u09bf\u0997\u09cd\u09b0\u09b8\u09cd\u09a4 SDRF, DDRF-\u09f0 \u09b8\u09b9\u09be\u09df\u09a4 \u099a\u09b2\u09bf\u099b\u09c7 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8 \u09a6\u09c8\u09df\u09be\u0982 \u09a8\u09a6\u09c0\u09f0 \u09aa\u09be\u09a8\u09c0 \u09ac\u09a2\u09bc\u09be\u09f0 \u0986\u09b6\u0982\u0995\u09be \u09f0\u09be\u0987\u099c\u09f0 &quot;