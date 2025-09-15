চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

দৈয়াং জলবিদ্যুৎ‍ প্রকল্পই খুলি দিছে ৪খন গে’টৰ পানী, সৰুপথাৰত ভয়ংকৰ বান

দৈয়াং জলবিদ্যুৎ‍ প্রকল্পই খুলি দিছে ৪খন গে’টৰ পানী। পানী খুলি দিয়াৰ ফলত সৰুপথাৰৰ ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ বান। বৰবিল শংকৰ গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
BREAKING NEWS
  • দৈয়াং জলবিদ্যুৎ‍ প্রকল্পই খুলি দিছে ৪খন গে’টৰ পানী
  • পানী খুলি দিয়াৰ ফলত সৰুপথাৰৰ ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ বান
  • বৰবিল গাঁৱৰ ৫ শতাধিক লোক বানত ক্ষতিগ্রস্ত
  • SDRF, DDRF-ৰ সহায়ত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান
  • দৈয়াং নদীৰ পানী বঢ়াৰ আশংকা ৰাইজৰ
বান