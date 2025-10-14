মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহ-২০২৫ৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালৰ সৈতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফড়নৱিছ; মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বন্দৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী নিতেশ নাৰায়ণ ৰাণেই মুম্বাইৰ বোম্বে প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহ ২০২৫ৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে।
মুম্বাইৰ মন্ত্ৰালয়ত অনুষ্ঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফড়নৱিছ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালে, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বন্দৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী নিতেশ নাৰায়ণ ৰাণেৰ উপস্থিতিত, আহিবলগীয়া ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহ (আই এম ডব্লিউ) ২০২৫ৰ প্ৰস্তুতি মূল্যায়ন কৰে। এই সভাত স্থানৰ প্ৰস্তুতি, নিৰাপত্তা, ৰছদ-পাতি আৰু অংশীদাৰসকলৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা আদি দিশবোৰ ভালদৰে ফহিয়াই চোৱা হয় আৰু অনুষ্ঠানটোৰ মসৃণ সম্পাদনৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হয়।
এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহ’ত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশ্ব সাগৰীয় চিইঅ’ ফ’ৰামত মুখ্য ভাষণ প্ৰদান কৰিব। বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে আজিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। পৰ্যালোচনা সভাৰ পিছত নেস্কো প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালে কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ গতিশীল নেতৃত্বত আমি আমাৰ বন্দৰ, জাহাজ আৰু লজিষ্টিক্স ব্যৱস্থাক স্থিতিশীল, বহনক্ষম আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছো।
ইয়াৰ ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ পথ মুকলি হ'ব, য’ত ১ ট্ৰিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ সাগৰীয় বিনিয়োগৰ ৰোডমেপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আই এম ডব্লিউ ২০২৫ হ’ব এনে এক মঞ্চ য’ত ধাৰণাসমূহ প্ৰকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ অংশীদাৰিত্বলৈ পৰিণত হ’ব।”
সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে চৰকাৰৰ সাগৰীয় খণ্ডৰ দৃষ্টিভংগীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে আৰু আই এম ডব্লিউ ২০২৫ৰ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দিয়ে। সোনোৱালে ভাৰতৰ বিশ্ব সাগৰীয় অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰা, বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰা আৰু খণ্ডটোত উদ্ভাৱন প্ৰসাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।
“ভাৰতে ২০৪৭ চনলৈ সাগৰীয় খণ্ডত বিশ্ব নেতৃত্ব প্ৰদানৰ দিশে পথ প্ৰস্তুত কৰি আছে, য’ত ৮ ট্ৰিলিয়ন টকাৰ পৰিকল্পিত বিনিয়োগ আৰু ১.৫ কোটি চাকৰি সৃষ্টি হ’ব,” সৰ্বানন্দ সোনোৱালে কয়। এই দৃষ্টিভংগীয়ে ইতিমধ্যে ফল প্ৰদান কৰিছে। ২০১৪ চনৰ পৰা অন্তৰ্দেশীয় জলপথত পণ্য সামগ্ৰীৰ চলাচল আঠগুণ বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰধান বন্দৰসমূহত ঘূৰ্ণন সময় ৬০% হ্ৰাস পাইছে, আৰু ৫.৫ লাখ কোটি টকাৰ সাগৰমালা প্ৰকল্পই উপকূলীয় লজিষ্টিক্সক ৰূপান্তৰিত কৰি আছে।
ভাৰতে এতিয়া বিশ্বৰ ১২% নাবিক যোগান ধৰে, যিটোৱে ইয়াৰ বিশালতা আৰু সাগৰীয় দক্ষতাৰ নেতৃত্বক প্ৰতিফলিত কৰে। ভাৰতৰ ১২টা প্ৰধান বন্দৰে ২০৪৭ চনলৈ সম্পূৰ্ণ কাৰ্বন নিৰপেক্ষতা লাভ কৰিব আৰু ২০৩৫ চনৰ সেউজ শক্তি স্থানান্তৰৰ লক্ষ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, ফলত চৰকাৰৰ দৃষ্টি বহনক্ষম আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত সাগৰীয় ভৱিষ্যতৰ দিশলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে।
সৰ্বানন্দ সোনোৱালে উল্লেখ কৰে যে ভাৰত সাগৰীয় সপ্তাহ (আই এম ডব্লিউ) ২০২৫ত ১০০ খনৰো অধিক দেশৰ পৰা ১,০০,০০০ৰো অধিক প্ৰতিনিধি আৰু ৫০০ প্ৰদৰ্শকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। “ছিংগাপুৰ, ইউএই, দক্ষিণ কোৰিয়া, জাপান আৰু ডেনমাৰ্কৰ পৰা মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলসমূহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব, লগতে থাকিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰীয় সংস্থা (আই এম অ’) আৰু ইউ এন ই এছ চি এ পিৰ দৰে মুখ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহ,” সৰ্বানন্দ সোনোৱালে কয়। মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ দৰে প্ৰধান ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহ লগতে আদানি প’ৰ্টছ এণ্ড লজিষ্টিক্স, কোচিন শ্বিপইয়াৰ্ড আৰু পাৰাদ্বীপ প’ৰ্ট অথৰিটিৰ দৰে মুখ্য উদ্যোগী সকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব।
ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহ ২০২৫ হৈছে বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য অনুষ্ঠান। ই সাগৰীয় প্ৰযুক্তি, বন্দৰ উন্নয়ন, লজিষ্টিক্স আৰু বহনক্ষমতাৰ শেহতীয়া অগ্ৰগতি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক গতিশীল মঞ্চ হিচাপে কাম কৰিব। এই সন্মিলনে সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা, উদ্ভাৱন শক্তি চালিত কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে যাতে ভাৰতৰ সাগৰীয় খণ্ডৰ ভৱিষ্যত আৰু বিশ্ব বাণিজ্য আৰু নীলা অৰ্থনীতিৰ বৃদ্ধিত ইয়াৰ ভূমিকা শক্তিশালী উঠে। আই এম ডব্লিউ ২০২৫ই ভাৰতক বিশ্ব সাগৰীয় ব্যৱস্থাত মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দী হিচাপে শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সাগৰীয় দৃষ্টিভংগী ২০৩০ আৰু অমৃত কাল সাগৰীয় দৃষ্টিভংগী ২০৪৭ৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাধান্যসমূহ প্ৰতিফলিত হ'ব।