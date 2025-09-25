জুবিন নোহোৱা হোৱাৰ দুখ! ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ এগৰাকী লোকৰ...

&quot; \u099c\u09be\u09b2\u09c1\u0995\u09ac\u09be\u09f0\u09c0\u09f0 \u09b6\u09f0\u09be\u0987\u0998\u09be\u099f \u09a6\u09b2\u0999\u09a4 \u0985\u0998\u099f\u09a8\u0964 \u09a6\u09b2\u0999\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09ac\u09cd\u09b0\u09b9\u09cd\u09ae\u09aa\u09c1\u09a4\u09cd\u09b0\u09a4 \u099c\u09be\u0981\u09aa \u09a6\u09bf\u09b2\u09c7 \u098f\u099c\u09a8 \u09b2\u09cb\u0995\u09c7\u0964 &amp;quot;\u099c\u09df \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8 \u09a6\u09be&amp;quot; \u09ac\u09c1\u09b2\u09bf \u099a\u09bf\u099e\u09f0\u09bf \u09a8\u09a6\u09c0\u09a4 \u099c\u09be\u0981\u09aa \u09a6\u09bf\u09b2\u09c7 \u09b2\u09cb\u0995\u099c\u09a8\u09c7\u0964 \u09aa\u09c1\u09f0\u09a3\u09bf \u09b6\u09f0\u09be\u0987\u0998\u09be\u099f \u09a6\u09b2\u0999\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u09b2\u09cb\u0995\u099c\u09a8\u0995 \u09ac\u09bf\u099a\u09be\u09f0\u09bf \u09a8\u09a6\u09c0 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8 \u0985\u09ac\u09cd\u09af\u09be\u09b9\u09a4\u0964 \u098f\u09a4\u09bf\u09df\u09be\u09b2\u09c8\u0995\u09c7 \u0995\u09cb\u09a8\u09cb \u09b8\u09a8\u09cd\u09a7\u09be\u09a8 \u09a8\u09be\u0987 \u09b2\u09cb\u0995\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u09f0\u0964\u00a0 &quot;