চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী। জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিল চৈবাৰীৰ মাজৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অহা ৬,৭আৰু ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন ৷

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
1

ডিজিটেল ডেস্কঃ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী। জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিল চৈবাৰীৰ মাজৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অহা ৬,৭আৰু ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন ৷ অধিৱেশনস্থলীত এক উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । 

উল্লেখ্য যে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ মানসেৰে মুখত গুৰুজনাৰ নাম লৈ পদযাত্ৰা কৰিছে এদল ভকত বৈষ্ণৱে। কাৰ্বিআলং জিলাৰ  হাওৰাঘাট শাখাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱ সকলে হৰি নাম গাই যাত্ৰা কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীলৈ। ইপিনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰ্বিআংলংৰ ভকত বৈষ্ণৱ সকলে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতি আদৰ্শ জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টাত এনেদৰে পদযাত্ৰা কৰি আহিছে ভকত বৈষ্ণৱ সকলে। 


শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন জামুগুৰিহাট