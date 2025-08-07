বহিঃৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ খনামুখৰ সঞ্জীৱ দাস

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : শোণিতপুৰ জিলাৰ খনামুখৰ এজন ব্যক্তি বহিঃৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ খনামুখৰ সঞ্জীৱ দাস নামৰ ব্যক্তিজন বহুদিনধৰি বাংগালুৰৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল।
যোৱা ২২ জুলাইত সঞ্জীৱে কৰ্মস্থলী বাংগালুৰৰ পৰা ৰে’লযোগে ঘৰলৈ আহি থকাৰ কথা পৰিয়ালক ফোন কৰি জনাইছিল কিন্তু ২৪ তাৰিখৰ পৰা সঞ্জীৱ দাসৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ফোনৰ যোগাযোগ বিছিন্ন হৈ পৰাত চিন্তিত হৈ পৰে পৰিয়াবৰ্গ।
পৰৱৰ্তী সময়ত কলকাতাৰ বেৰেকপুৰ নামৰ ঠাইত সঞ্জীৱ দাসৰ মোবাইল ফোনটো মাটিত পৰি থকা অবস্থাত উদ্ধাৰ হয়, যদিও সঞ্জীৱ দাস আজি পৰ্য্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে। উপায়হীন হৈ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে।