চামগুৰিত শোকাৱহ ঘটনা

&quot; \u09aa\u09c1\u09f1\u09be\u0987 \u099a\u09be\u09ae\u0997\u09c1\u09f0\u09bf\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b6\u09cb\u0995\u09be\u09f1\u09b9 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u099a\u09be\u09ae\u0997\u09c1\u09f0\u09bf\u09f0 \u0986\u09ae\u09a8\u09bf\u09b2 \u0986\u09ae\u09b2\u0996\u09bf\u09a4 \u09f0\u09c7&amp;#x27;\u09b2\u09f0 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be\u09a4 \u09ae\u09b9\u09bf\u09b2\u09be\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1\u00a0 \u09ac\u09f0\u09cd\u09a4\u09ae\u09be\u09a8\u09c7\u0993 \u09ae\u09c3\u09a4 \u09ae\u09b9\u09bf\u09b2\u09be\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09bf\u099a\u09af\u09bc \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u09b9\u09cb\u09f1\u09be \u09a8\u09be\u0987\u00a0 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09b2\u09c0\u09a4 \u099a\u09be\u09ae\u0997\u09c1\u09f0\u09bf \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0 \u0989\u09aa\u09b8\u09cd\u09a5\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4\u00a0 &quot;