চামগুৰিত শোকাৱহ ঘটনা

পুৱাই চামগুৰিত সংঘটিত শোকাৱহ ঘটনা। চামগুৰিৰ আমনিল আমলখিত ৰে'লৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু।

  • পুৱাই চামগুৰিত সংঘটিত শোকাৱহ ঘটনা
  • চামগুৰিৰ আমনিল আমলখিত ৰে'লৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু 
  • বৰ্তমানেও মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই 
  • ঘটনাস্থলীত চামগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত 

চামগুৰি