চামগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি

ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁও : নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান চামগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৭৫ টা গৌৰৱোজ্জ্বল বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা উপলক্ষে বৰ্ষজোৰা মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ ইয়াকে লৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিদ্যালয় খনত উখল মাখল পৰিৱেশ।

১৯৫০ চনত স্থাপিত হোৱা  চামগুৰি  উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে৷ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পুৱা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী, বিশিষ্ট সমাজ সেৱক সুৰেশ বৰা আৰু অঞ্চলটোৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা ৭৫খন পতাকা উত্তোলন কৰি মহা ৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰনি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷

ইয়াৰ পাছতে সুধাকণ্ঠ শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পন, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ৷ বিদ্যালয়ৰ ন -পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা উলিওৱা হয় বাৰে ৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভযাত্ৰা। ইয়াৰ পাছতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰে ৷

