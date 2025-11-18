চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

২০২৬ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীত জুবিন গাৰ্গৰ নামত প্ৰদান কৰিব বিশেষ বঁটা

২০২৬ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত প্ৰদান কৰিব এক বিশেষ বঁটা।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
AP WEB zubeen (1)

ডিডিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ আজি জুবিনৰ জন্মদিন । এই বিশেষ দিনটোতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ।"চাউথ এচিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ জাৰ্ণেলিষ্ট ফ'ৰাম (ইণ্ডিয়া) " শাখাই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ওপজা দিনত প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰিব "জুবিন গাৰ্গ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংবাদিকতা বঁটা" ৷ ২০২৬ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ৷ 

তাৰোপৰি পৰিবেশ সম্পৰ্কীয় বাতৰিৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ৷ দেশৰ ছপা, ইলেট্ৰনিক, অঁনাতাৰ আৰু ডিজিটেল মাধ্যমৰ সাংবাদিকক এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব ৷ প্ৰতি বছৰে জুৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰিব এগৰাকীকৈ সাংবাদিকক এই বঁটাৰ বাবে। 

উল্লেখ্য যে এই বঁটাৰ লগত থাকিব ১ লাখ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ৷ নতুন দিল্লীত জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনটোত এই ঘোষণা কৰে চাউথ এচিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ জাৰ্ণেলিষ্ট ফ'ৰাম (ইণ্ডিয়া) " শাখাৰ সভাপতি আশিষ গুপ্ত আৰু কায্যবাহী সদস্য কল্লোল ভৌমিকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিবেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহক সন্মান জনাই এই পদক্ষেপ চাউথ এচিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ জাৰ্ণেলিষ্ট ফ'ৰাম (ইণ্ডিয়া) " শাখাৰ ৷

জুবিন গাৰ্গ