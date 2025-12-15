ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

New Update
- ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাৰাথান অভিযান।
- একেদিনাই তিনিটা স্থানত ড্ৰাগছৰ বিৰোধী অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ আটক কৰে তিনি সৰবৰাহকাৰীক।
- ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ বৃত্তিত ৰূপহী তিনিআলি, গড়েমাটিখোৱা আৰু শিঙিমাৰীত অভিযান চলায়।
- এই অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক কৰে তিনি সৰবৰাহকাৰীক।
- ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তিনিও ক্ৰমে হোজাইৰ শুকুৰ মহখুলিৰ শ্বাহাব উদ্দীন আৰু শিঙিমাৰীৰ বাহাৰুল ইছলাম।
- সৰবৰাহকাৰী তিনিওৰ পৰা জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন ১৪.৪৬ গ্ৰাম।
- সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ধৃত তিনি সৰবৰাহকাৰীক।