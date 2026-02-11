New Update
- ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰী বৰখালপাৰাত বন বিভাগৰ গুলীচালনা
- জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ শূন্যলৈ কেইবা জাঁই গুলী নিক্ষেপ
- লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ বৰখালপাৰত নিশা বহিছিল জুৱা খেল
- বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ
- পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ তথা ছত্রভংগৰ বাবে বন বিভাগৰ গুলীচালনা
- গুলীচালনা কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন ১৫-২০জনীয়া জুৱাৰীৰ দল
- গড়াজান বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত বন বিভাগে চলায় শূন্যলৈ গুলী
- পশ্চিম শিঙিমাৰী খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে জুৱা খেল বহাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ
- লাওখোৱা অভয়াৰণ পশ্চিম শিঙিমাৰীত ভূমি বে-দখলৰ চেষ্টা একাংশৰ