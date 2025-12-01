চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সাদিন- প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাক ‘ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা ২০২৫’ প্ৰদান

ডিজিটেল ডেস্ক : স্বেচ্চাসেৱী অনুষ্ঠান ‘খোজ‘ৰ উদ্যোগত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দশম শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱ। ১১ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰৰ অৰুণোদয় পথৰ ব’ৰ্ডিং খেলপথাৰৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গ্ৰন্থ উৎসৱ। 

এই গ্ৰন্থ উৎসৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই। এই গ্ৰন্থ উৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আগবঢ়োৱা হৈছে ‘ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা’। 

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৫ৰ বৰ্ষৰ বাবে ‘ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা’ আগবঢ়োৱা হৈছে সাদিন- প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱালৈ। অধ্যক্ষ বৰুৱালৈ আগবঢ়োৱা এই বঁটাটিত আছে এটি পিতলৰ জাঁপি, শৰাই, গামোছা, এটি স্মাৰক, আবাহনী পত্ৰ আদি। 

এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, সাদিন- প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য বৰঙণিৰ বাবেই এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে আয়োজক সমিতিয়ে। জয়ন্ত বৰুৱাক অনুভৱৰ পথাৰ চহাই শব্দৰ খেতিৰে জাতীয় জীৱনক জীৱন উদযাপনৰ সমল দিয়া কাৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰে আবাহনী পত্ৰত। 

সংবাদ আৰু সাহিত্য জগতত সাদিন- প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ প্ৰায় ৩দশক ধৰি অসমীয়া সংবাদ জগতলৈ সেৱা আগবঢ়াই ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ কথাও দোহাৰে আয়োজক সমিতিয়ে। 

ইফালে আজিৰ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকি বঁটাপ্ৰাপক তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। বৰুৱাই সাৱলীল ভাষণ প্ৰদান কৰি কয়- অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনৰ গৰিমা অতীতৰ পৰাই শিৱসাগৰে অতি সম্বৃদ্ধ ৰূপত ধৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম আজিও হোৱা নাই। এই বাবেই মই শিৱসাগৰীয়া সন্তান হিচাপে মই নিজকে ধন্য গৌৰৱ কৰো। 

তেওঁ আৰু কয়- এই শিৱসাগৰৰ পৰাই প্ৰথমখন অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু প্ৰথমখন অসমীয়া অভিধান প্ৰকাশ হৈ অসমীয়া ভাষাক এক গভীৰ সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ ব্যক্তি আমাৰ ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কৰ্মভূমি আছিল এই শিৱসাগৰ। হেমকোষৰ এই ১২৫ বছৰীয়া এই দিনটোত আজি মই শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ অনুভম কৰিছো। ইয়াৰ উপৰি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে আয়োজক সমিতিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে।

জয়ন্ত বৰুৱা