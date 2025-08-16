আমদানিৰ পৰা ৰপ্তানিৰ লৈকেঃ ১১বছৰত প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ল ভাৰত...

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰতে অপ্ৰতিৰোধ্য এক শক্তি হৈছে ভাৰত। প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত ভাৰত এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল। ভাৰতৰ হাতত এতিয়া মজুত আছে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ যুদ্ধ সামগ্ৰী। ১৫আগষ্টৰ দিনটোত লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা ভাষণত প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা উল্লেখ কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘আমি অপাৰেচন সিন্দূৰত দেখিছো, মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ যাদু কি আছিল। শত্ৰুৱে আনকি নাজানিছিল যে এইবোৰ কেনেধৰণৰ অস্ত্ৰ, চকুৰ পলকতে ইয়াক ধ্বংস কৰি থকা এই শক্তি কি আছিল। ভাবি চাওকচোন আমি যদি আত্মনিৰ্ভৰশীল নহ’লোহেঁতেন তেন্তে ইমান সোনকালে অপাৰেচন চিণ্ডুৰ চলাব পাৰিলোহেঁতেননে?
‘আমি নাজানিছিলো কোনে যোগান ধৰিব নে নকৰে, সা-সঁজুলি উপলব্ধ হ’ব নে নাই, আমি এই বিষয়ে চিন্তিত হ’লোহেঁতেন।কিন্তু আমাৰ হাতত মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ শক্তি আছিল, সেনাৰ হাতত আছিল, গতিকে চিন্তা নকৰাকৈ, বাধা নোহোৱাকৈ, কোনো সংকোচ নোহোৱাকৈ আমাৰ সেনাই নিজৰ সাহস অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু যোৱা ১০ বছৰ ধৰি আমি প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক অভিযান আগবঢ়াই লৈ আহিছো, ইয়াৰ ফলাফল দৃশ্যমান আজি।
বিগত ১১ বছৰতভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডবিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ অস্ত্ৰ আমদানিকাৰক দেশৰ পৰা থলুৱা উৎপাদনৰ উদীয়মান কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰতাই স্থানীয় ডিজাইন, উন্নয়ন আৰু উৎপাদনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নীতিসমূহক পৰিচালিত কৰি পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হৈ আহিছে। চৰকাৰী সংস্কাৰ, কৌশলগত বিনিয়োগ, আৰু উদ্যোগৰ অংশীদাৰিত্বই উদ্ভাৱনক ইন্ধন যোগাইছে আৰু ঘৰুৱা সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰিছে।
প্ৰতিৰক্ষা বাজেট ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, ২০১৩–১৪ চনত ২.৫৩ লাখ কোটি ₹ৰ পৰা ২০২৫–২৬ চনত ৬.৮১ লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ২০২৪–২৫ চনত ভাৰতে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন ১.৫০ লাখ কোটি ₹ লাভ কৰে, যিটো ২০১৪–১৫ চনত ৰেকৰ্ড কৰা ₹৪৬,৪২৯ কোটিৰ তিনিগুণ বেছি। ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানি ২০১৩–১৪ চনত ৬৮৬ কোটি ₹ৰ পৰা ২০২৪–২৫ চনত ২৩,৬২২ কোটি ₹লৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো ৩৪গুণ বৃদ্ধিয়ে চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ বাবে কৰা হেঁচাক আলোকপাত কৰিছে।
চৰকাৰী নীতি সংস্কাৰ, সহজে ব্যৱসায়িক পদক্ষেপ, আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ঠেলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভাৰতে এতিয়া ১০০ খনতকৈও অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰে। ২০২৩-২৪ চনত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানিৰ বাবে শীৰ্ষ তিনিটা গন্তব্যস্থান আছিল আমেৰিকা, ফ্ৰান্স, আৰু আৰ্মেনিয়া।