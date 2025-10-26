চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিনৰ নাম লৈ একাংশই আৰম্ভ কৰিলে বেপাৰ

জুবিনৰ নাম লৈ একাংশই আৰম্ভ কৰিলে বেপাৰ। হঠাৎ বৃদ্ধি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ছবিৰ টিকটৰ দাম। গুৱাহাটীৰ একাংশ ছবিগৃহত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি টিকটৰ দাম।

  • জুবিনৰ নাম লৈ একাংশই আৰম্ভ কৰিলে বেপাৰ
  • হঠাৎ বৃদ্ধি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ছবিৰ টিকটৰ দাম
  • গুৱাহাটীৰ একাংশ ছবিগৃহত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি টিকটৰ দাম
  • গুৱাহাটীৰ Cinepolisত ২২০ টকীয়া টিকট হ’লগৈ ৩২০ টকা
  • ২৪০ টকীয়া টিকট হ’লগৈ ৩৪০ টকা
  • VIPৰ ৪৫০ টকীয়া টিকট হ’লগৈ ৬০০ টকা
  • PVRতো ৩৩০ টকীয়া Prime Plus টিকট হ’লগৈ ৪২০ টকা
  • ২৮০ টকীয়া Prime টিকট হ’লগৈ ৩৮০ টকা
  • ২৫০ টকীয়া Classic টিকট হ’লগৈ ৩৬০ টকা
  • প্ৰতিটো টিকটৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰায় ১০০ টকাকৈ
  • ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ অগ্ৰীম টিকট বুকিং
  • প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ ছবিখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উচাহ
  • প্ৰতিঘণ্টাত বিক্ৰী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ টিকট
  • দৰ্শকৰ সহাৰিৰ সুবিধা লৈছে একাংশ হলৰ মালিকে
  • টিকটৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া
ৰৈ ৰৈ বিনালে জুবিন গাৰ্গ জুবিন