শ্বাহিদ আফ্ৰিদীৰ অভিলেখ ভংগ ৰোহিত শৰ্মাৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰাঁচীত এদিনীয়া দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱালে ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা বেটছমেন ৰোহিত শৰ্মাই। ৰোহিত শর্মাই ৪৩টা বলত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে।
পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ শ্বাহীদ আফ্ৰিদীৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ৰোহিত শৰ্মাই। ইপিনে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ৰোহিত শৰ্মাই কোবাইছিল সৰ্বাধিক ছিক্স। ২৬৯ সংখ্যক এদিনীয়া ইনিংছত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।
তাৰোপৰি, শ্বাহিদ আফ্ৰিদীয়ে ৩৬৯টা এদিনীয়া ইনিংছত ৩৫১টা ছিক্স সংগ্ৰহ কৰিছিল।ইপিনে এই তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে ক্ৰিছ গেইল। ক্ৰিছ গেইলে ২৯৪টা এদিনীয়া ইনিংছত ৩৩১টা ছিক্সৰে অবিলেখ গঢ়িছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টী-২০ ক্ৰিকেটত ৰোহিত শর্মাই ২০৫টা ছিক্স কোবাইছিল। টী-২০ ক্ৰিকেটতো সৰ্বাধিক ছিক্স কোবাৱা বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত ৰোহিত শর্মা। ইমানেই নহয়, ৰোহিত শৰ্মাই ১১৬টা টেষ্ট ইনিংছত ৮৮টা ছিক্স কোবাৱা এজন বেটছমেন ।