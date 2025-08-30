নলবাৰীত গৃহস্থক হত্যা কৰি ডকাইতৰ দলৰ লুটপাত

ডিজিটেল ডেস্কঃ নলবাৰীৰ বেলশৰৰ মহখলিত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড। ঘৰৰ গৰাকীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ডকাইতি কাণ্ড। জানিব পৰা মতে শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ৯-৩০ বজাৰ পৰা ১০ বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা।
নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ডকাইতৰ এটা দলে প্ৰৱেশ কৰে প্ৰমোদ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত। তাৰ পিছতেই প্ৰমোদ বৰ্মনক হাত-ভৰি বান্ধি ডিঙি চেপি হত্যা কৰে।
তেওঁৰ পত্নীকো অনুৰূপ ধৰণে হত্যাৰ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁ অচেতন হৈ পৰে। অৱশ্যে তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। তাৰ পাছতেই ডকাইতৰ দলটোৱে প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি লোকজনৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত লুটপাত চলায়।
তেওঁলোকে লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন। প্ৰমোদ বৰ্মনৰ পত্নী অচেতন হৈ থকা অৱস্থাত ডকাইতৰ দলটোৱে মৃত্যু হোৱা বুলি ধাৰণা কৰিয়েই তেওঁৰ সন্মুখতে মুঠ ৩ জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে চলালে গোটেই লুটপাত।
উল্লেখ্য যে, প্ৰমোদ বৰ্মন নামৰ এই লোকজন আছিল নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী। ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত।
আনহাতে এইদৰে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ডকাইতৰ দলে প্ৰৱেশ কৰি গৰাকীক হত্যাৰে সংঘটিত কৰা ডকাইতি কাণ্ডই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সমান্তৰালকৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাক লৈয়ো প্ৰশ্ন উঠিছে।