জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ কাষত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত জুবিন অনুৰাগী

সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ কাষত পথ দুৰ্ঘটনা।তীব্ৰবেগী এখন বাহনৰ খুন্দাত আহত এজন জুবিন অনুৰাগী।  আহত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ। 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
BREAKING NEWS
পথ দুৰ্ঘটনা জুবিন গাৰ্গ সোণাপুৰ