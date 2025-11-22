খনামুখৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

&quot; \u09b6\u09cb\u09a3\u09bf\u09a4\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u0996\u09a8\u09be\u09ae\u09c1\u0996\u09f0 \u09e7\u09eb \u09a8\u0982 \u09f0\u09be\u09b7\u09cd\u099f\u09cd\u09f0\u09c0\u09df \u0998\u09be\u0987\u09aa\u09a5\u09a4 \u09ad\u09af\u09bc\u0982\u0995\u09f0 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964\u00a0 \u09a5\u09bf\u09a4\u09be\u09a4\u09c7 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09b9\u09df \u09a4\u09bf\u09a8\u09bf\u099c\u09a8 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u0964 \u09a6\u09c1\u0996\u09a8 \u09ae\u099f\u09f0 \u099a\u09be\u0987\u0995\u09c7\u09b2\u09f0 \u09ae\u09c1\u0996\u09be\u09ae\u09c1\u0996\u09bf \u09b8\u0982\u0998\u09f0\u09cd\u09b7\u09a4 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09af\u09c1\u09f1\u0995 \u09a4\u09bf\u09a8\u09bf\u099c\u09a8\u0964\u00a0 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09b9\u09df \u09ae\u09bf\u09f0\u09be\u099c\u09c1\u09b2 \u0987\u099b\u09b2\u09be\u09ae,\u09b9\u09bf\u09f0\u09cb\u099c \u09ae\u09bf\u09b2\u09bf \u0986\u09f0\u09c1 \u0985\u09f0\u09cd\u099c\u09c1\u09a8 \u09a8\u09be\u09ae\u09f0 \u09ac\u09be\u0987\u0995 \u0986\u09f0\u09cb\u09b9\u09c0 \u0995\u09c7\u0987\u099c\u09a8\u0964 &quot;