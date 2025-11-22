চাবস্ক্ৰাইব কৰক

খনামুখৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা।  থিতাতে নিহত হয় তিনিজন যুৱক

Asomiya Pratidin
  • শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 
  • থিতাতে নিহত হয় তিনিজন যুৱক।
  • দুখন মটৰ চাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত যুৱক তিনিজন। 
  • নিহত হয় মিৰাজুল ইছলাম,হিৰোজ মিলি আৰু অৰ্জুন নামৰ বাইক আৰোহী কেইজন।
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ