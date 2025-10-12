মাধৱপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

&quot; \u09a8\u09c1\u09a8\u09ae\u09be\u099f\u09bf \u09a5\u09be\u09a8\u09be\u09f0 \u0985\u09a8\u09cd\u09a4\u09f0\u09cd\u0997\u09a4 \u09ae\u09be\u09a7\u09f1\u09aa\u09c1\u09f0 \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09a5\u09ae\u09bf\u0995 \u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df\u09f0 \u09b8\u09ae\u09c0\u09aa\u09a4 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u09a1\u09bf\u09ad\u09be\u0987\u09a6\u09be\u09f0\u09a4 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be \u09ae\u09be\u09f0\u09bf \u09a5\u09bf\u09a4\u09be\u09a4\u09c7 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u098f\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u0964 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0997\u09cd\u09f0\u09b8\u09cd\u09a4 \u09ac\u09be\u0987\u0995\u0996\u09a8\u09f0 \u09a8\u09ae\u09cd\u09ac\u09f0 \u098f \u098f\u099b \u09e6\u09e7 \u099c\u09bf \u0995\u09c7 \u09e6\u09e9\u09eb\u09ee\u0964 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u099c\u09a8\u09f0 \u09a8\u09be\u09ae \u09b9\u09bf\u09a4\u09c7\u09b6 \u09a6\u09be\u09b8\u0964 &quot;