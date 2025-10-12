চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মাধৱপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

নুনমাটি থানাৰ অন্তৰ্গত মাধৱপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডিভাইদাৰত খুন্দা মাৰি থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱক

Asomiya Pratidin
  • নুনমাটি থানাৰ অন্তৰ্গত মাধৱপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা।
  • ডিভাইদাৰত খুন্দা মাৰি থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱক।
  • দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ এ এছ ০১ জি কে ০৩৫৮।
  • যুৱকজনৰ নাম হিতেশ দাস।
