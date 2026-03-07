গোমোঠাগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

New Update
- নগাঁৱৰ গোমোঠাগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা।
- গোমোঠাগাঁৱৰ ডিভাইডাৰ পাৰ হ'ব লওঁতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো।
- দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা ।
- নিহত মহিলাগৰাকী চিনাক্ত হোৱা নাই যদিও মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ বঢ়মপুৰৰ বৰবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
- নিহত মহিলাগৰাকীৰ লগতে সাতগৰাকী যাত্ৰী আহত হয়।
- আহত যাত্ৰীসকলৰ মাজত বহুকেইগৰাকী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল।
- দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ১২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যান-জটৰ সৃষ্টি হয়।
- বাঁহ কঢ়িওয়া বলেৰো পিক-আপ বাহন আৰু টেম্পৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো।
- বলেৰ' বাহনৰ নম্বৰ AS07BC7652 আৰু টেম্পোখনৰ নম্বৰ AS02AC5332।
- দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতহে যান-বাহন আৰক্ষী আহি উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত।