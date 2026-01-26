নিশা মহানগৰীৰ খৃষ্টানবস্তিত পথ দুৰ্ঘটনা।

&quot; \u09a8\u09bf\u09b6\u09be \u09ae\u09b9\u09be\u09a8\u0997\u09f0\u09c0\u09f0 \u0996\u09c3\u09b7\u09cd\u099f\u09be\u09a8\u09ac\u09b8\u09cd\u09a4\u09bf\u09a4 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u0997\u09a3\u09c7\u09b6\u0997\u09c1\u09f0\u09bf \u09a6\u09bf\u09b6\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0985\u09b9\u09be \u099f\u09c7\u0982\u0995\u09be\u09f0\u09f0 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be \u09a1\u09bf\u09ad\u09be\u0987\u09a1\u09be\u09f0\u09a4\u0964 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u09f0 \u09ab\u09b2\u09a4 \u09b8\u09c3\u09b7\u09cd\u099f\u09bf \u09a4\u09c0\u09ac\u09cd\u09f0 \u09af\u09be\u09a8-\u099c\u0981\u099f\u09f0\u0964 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u09a4 \u0995\u09a5\u09ae\u09aa\u09bf \u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09be \u09aa\u09f0\u09c7 \u099a\u09be\u09b2\u0995-\u09b9\u09c7\u09a3\u09cd\u09a1\u09bf\u09ae\u09c7\u09a8\u0964 \u099f\u09c7\u0982\u0995\u09be\u09f0\u09f0 \u09ac\u09cd\u09f0\u09c7\u0995 \u09ab\u09c7\u0987\u09b2 \u09b9\u09c8 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09cb\u09f1\u09be\u09f0 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a6\u09c7\u09b9\u0964 &quot;