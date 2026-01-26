চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

নিশা মহানগৰীৰ খৃষ্টানবস্তিত পথ দুৰ্ঘটনা

নিশা মহানগৰীৰ খৃষ্টানবস্তিত পথ দুৰ্ঘটনা। গণেশগুৰি দিশৰ পৰা অহা টেংকাৰৰ খুন্দা ডিভাইডাৰত।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
BREAKING NEWS
  • নিশা মহানগৰীৰ খৃষ্টানবস্তিত পথ দুৰ্ঘটনা।
  • গণেশগুৰি দিশৰ পৰা অহা টেংকাৰৰ খুন্দা ডিভাইডাৰত।
  • দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সৃষ্টি তীব্ৰ যান-জঁটৰ।
  • দুৰ্ঘটনাত কথমপি ৰক্ষা পৰে চালক-হেণ্ডিমেন।
  • টেংকাৰৰ ব্ৰেক ফেইল হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ।
গুৱাহাটী মহানগৰী